В Азербайджане заявили, что задержанный житель Карабаха проходит по делу о геноциде

Вагифа Хачатряна ранее задержали при попытке выезда на лечение в Армению

БАКУ, 29 июля. /ТАСС/. Житель Карабаха Вагиф Хачатрян, которого при попытке выезда на лечение в Армению задержали азербайджанские военнослужащие, является фигурантом уголовного дела о геноциде и депортации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"Гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович был задержан на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке выехать в Армению для лечения. В то же время еще 12 ноября 2013 года Хачатрян был обвинен в совершении преступлений, предусмотренных статьями 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджана", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в рамках открытого в 2013 году дела идет расследование событий, произошедших 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжавендского района. По версии следствия, Хачатрян, работавший тогда водителем одного из автотранспортных предприятий в Ханкенди, состоял в армянских формированиях, совершивших вооруженное нападение на это село. "В результате были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест законного проживания. Преступные действия Хачатряна и его сообщников нанесли государству и жителям села ущерб на общую сумму 5,5 млн манатов (более $3,2 млн)", - говорится в сообщении Генпрокуратуры. В декабре 2013 года азербайджанский суд вынес решение об аресте Хачатряна, тогда же он был объявлен в международный розыск.

Ранее в субботу в МИД Армении сообщили о задержании 68-летнего жителя Карабаха на армяно-азербайджанской границе, когда он в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) ехал на лечение. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, Хачатряна доставят в медицинское учреждение в Баку для оказания необходимой помощи, ему также обеспечат связь с представителями МККК.