Президент Гвинеи-Бисау назвал русских братьями

Умару Сисоку Эмбало выразил надежду на поддержку России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Гвинея-Бисау являются братскими народами, и в Бисау благодарны России и СССР за поддержку на различных этапах истории этой африканской страны. Об этом заявил в субботу президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Мы не просто друзья - мы братья, - сказал он. - Мы никогда не забудем поддержку, которую нам оказал братский светский народ в борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ, поэтому мы не можем это забыть".

Помимо политической поддержки, Сисоку Эмбало отметил и роль Советского союза в развитии системы образования на его родине. Также он указал на то, что некоторые участники встречи из его делегации обучались в свое время в Санкт-Петербурге и Баку.

"Я помню, что сам когда учился, у нас были преподаватели географии, физики, химии - это были преподаватели из России, СССР. Уровень образования в ту эпоху был очень высок благодаря этим преподавателям. Сейчас уровень просел, но надеюсь, что с помощью нашего партнерства мы восстановим прежний уровень", - сказал он, призвав активизировать сотрудничество в сфере подготовки кадров.

Бисайский лидер подчеркнул, что африканская республика на протяжении вот уже 50 лет сохраняет хорошие отношения с Россией и заявил, что просто "не мог не приехать на саммит Россия - Африка", который, по его словам, был организован на высоком уровне. Он выразил надежду на поддержку Бисау со стороны России, назвав ее "хорошим, демократическим партнером".