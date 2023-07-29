29 июля, 14:10
Эскалация в Косове

СМИ: чешская военная полиция подключилась к обеспечению безопасности в Косове

По данным агентства CTK, эти подразделения вместе с карабинерами осуществляют патрулирование в районе дислокации

ПРАГА, 29 июля. /ТАСС/. Подразделение чешской военной полиции вошло в состав международного отряда, являющегося частью Сил НАТО для Косова (KFOR), задачей которого является содействие косовским властям в обеспечении безопасности и исключении межэтнических столкновений. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

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Согласно его данным, с 2013 года личный состав этого отряда в составе KFOR состоял исключительно из итальянских карабинеров. Как отмечает CTK, с текущего месяца совместно с ними обязанности выполняют служащие чешской военной полиции.

Они вместе с карабинерами, согласно агентству, осуществляет патрулирование в районе дислокации. В случае возникновения беспорядков служащие чешской военной полиции будут привлечены к действиям по их урегулированию, отмечает CTK. 

Теги:
ЧехияСербияЭскалация в Косове
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