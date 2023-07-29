Глава Палестины прибыл в Египет

Махмуд Аббас встретится с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси и проведет совещание лидеров палестинских фракций

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас прибыл с двухдневным визитом в Египет, в ходе которого намерен встретиться с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси и провести совещание руководителей палестинских фракций. Аббас прилетел в город Эль-Аламейн, расположенный на средиземноморском побережье, где и пройдет намеченное на воскресенье заседание лидеров палестинских группировок.

Как указывает телеканал Sada El-Balad, среди сопровождающих Аббаса в этой поездке находится глава Службы общей разведки Палестины Маджид Фарадж. По поступающей информации, в Эль-Аламейн уже прибыли делегации нескольких палестинских фракций, в частности, крупнейшее в составе Организации освобождения Палестины (ООП) Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и представители группы "Палестинская национальная инициатива".

О своем участии во встрече в Эль-Аламейне заявило и руководство Исламского движения сопротивления (ХАМАС), под административным управлением которого находится сектор Газа. Позже в субботу в Египет должен прибыть глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Вместе с тем, по данным телеканала Ash-sharq, официально заявили о бойкоте предстоящей встречи более радикальные группировки "Исламский Джихад" и Народный фронт освобождения Палестины - Генеральное командование.

В начале июля израильские силы провели масштабную операцию в Дженине и одноименном лагере беженцев, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Тогда в ходе столкновений погибли 13 палестинцев, ранения получили не менее 120 арабов. Спустя некоторое время Аббас выступил с предложением о созыве в Египте совещания лидеров всех палестинских группировок для рассмотрения обострившейся ситуации на Западном берегу. Кроме того, в повестке встречи в Эль-Аламейне значится обсуждение основного в настоящее время вопроса палестинского движения - восстановление его единства и координации руководства палестинских фракций в рамках ООП.