Блинкен утверждает, что визит Шойгу в КНДР говорит о стремлении РФ закупить вооружения

Госсекретарь США усомнился, что министр обороны России находится в Пхеньяне в отпуске

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что поездка министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР свидетельствует о стремлении России закупить вооружения. Такую версию руководитель американского внешнеполитического ведомства изложил, выступая в австралийском Брисбене по итогам переговоров в формате "два плюс два", в которых также принимали участие глава Пентагона Ллойд Остин и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг.

"Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске", - сказал Блинкен. По его утверждению, "Россия отчаянно ищет поддержку, оружие, где бы она его ни нашла". "И мы видим это в Северной Корее", - полагает госсекретарь США. Стенограмму его выступления распространила пресс-служба Госдепартамента.

Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу посетила на этой неделе КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Министр обороны РФ присутствовал на военном параде, прошедшем в четверг на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Как сообщили в Минобороны России, в составе парадных расчетов прошли военнослужащие Корейской народной армии (КНА) в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950-1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники.

В Пхеньяне также состоялись переговоры Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Минобороны РФ сообщили, что в ходе беседы "состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности". В ведомстве отметили также, что визит министра обороны РФ в КНДР станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна.