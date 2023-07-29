29 июля, 14:34,
обновлено 29 июля, 14:36

Президент Мали поблагодарил Путина за усилия по обеспечению мира и стабильности в стране

© ТАСС/ Ruptly

Ассими Гоита высоко оценил доверительные отношения и партнерство с Москвой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Мали высоко ценит усилия президента РФ Владимира Путина, направленные на обеспечение мира и стабильности в стране, заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита.

"Хотел бы высоко оценить доверительные отношения, доверительное партнерство с вашей страной, которые позволили Мали получить суверенитет и сохранить целостность нашей территории. Наши силы обороны и безопасности могут действовать совершенно свободно, чтобы отстаивать наши границы", - сказал Гоита в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Помощь, которую ваша страна оказывает нашей стране, указывает на дружбу между нашими странами и на братские отношения между нашими народами. Это также указывает на ваши личные действия ради мира и стабильности в нашей стране", - подчеркнул он.

Гоита заявил, что "с начала периода политического перехода" предпринимал много шагов, чтобы избежать негативных последствий для населения Мали. "Благодаря доверию и целеустремленности народа Мали и инклюзивному консенсусу, для меня было честью представить новую конституцию Мали. Теперь мы перешли к четвертой республике", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМалиРоссияГоита, Ассими
© Информационное агентство ТАСС
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