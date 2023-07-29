В Кении оппозиция и правящая коалиция создали комитет по стабилизации ситуации в стране

Оппозиция при этом объявила о приостановке кампании уличных протестов

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Оппозиция и правящая в Кении коалиция подписали соглашение о создании совместного комитета с целью добиться в стране стабилизации и положить конец насилию, сопровождающему демонстрации протеста против роста цен. Об этом сообщил оппозиционный альянс "Азимио ла умоджа".

"Стремясь урегулировать наши разногласия мирным путем, мы договорились с коалицией "Кения кванза" создать комитет в составе 10 человек", - цитирует заявление альянса кенийская газета The Star. Одновременно оппозиция объявила, что приостанавливает свою кампанию уличных протестов.

Лидер парламентского меньшинства Опийо Вандайи заявил, что соглашение отражает желание оппозиции найти мирным и демократическим путем решение вопросов, волнующих кенийский народ. По его словам, в совместный комитет войдут по два депутата от каждой участвующей в соглашении коалиции, лидеры большинства и меньшинства нижней палаты парламента, а также еще по два представителя партий, которые не являются депутатами парламента. "Дополнительная информация о комитете и его полномочиях будет представлена позже", - сообщил Вандайи.

С марта оппозиция провела в Кении девять дней массовых протестов, которые сопровождались насилием. В ходе беспорядков погибли более 30 человек, число задержанных полицией превышает 300. Организатором демонстраций стала антиправительственная коалиция "Азимио ла умоджа". Оппозиция требует отмены закона, который увеличил налоги и сборы.

Президент Кении Уильям Руто подписал 26 июня закон о бюджете на предстоящий финансовый год после одобрения его текста парламентом. Закон среди прочего повышает вдвое (до 16%) НДС на топливо, вводит сбор в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить казне дополнительно около €2 млрд.