Франция заявила о приостановке оказания финансовой помощи Нигеру

Париж призвал к немедленному восстановлению конституционного порядка в африканской стране под руководством президента Мохамеда Базума

ПАРИЖ, 29 июля. /ТАСС/. Франция приостанавливает действие программ финансовой поддержки Нигера до восстановления конституционного порядка в африканской стране. Об этом говорится в распространенном заявлении французского МИД.

"Франция немедленно приостанавливает оказание Нигеру любой помощи в целях развития и бюджетной поддержки. Франция призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка в Нигере под руководством президента Мохамеда Базума, избранного народом Нигера", - отмечается в заявлении.

Мятежники в Нигере объявили 26 июля об отстранении Базума с поста президента, закрытии границ республики и приостановке действия конституции. Они также образовали Национальный совет спасения родины (НССР), который взял на себя всю полноту власти. В своем заявлении, распространенном в эфире национального телевидения, мятежники гарантировали физическую неприкосновенность представителям смещенной власти. Генерал Абдурахман Тчиани объявил себя председателем НССР.

По данным Agence France-Presse, Базума удерживают в его резиденции, находящейся на территории военной базы президентской гвардии, которую возглавляет Тчиани.