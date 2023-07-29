Президент Республики Конго рассказал о сложностях на пути африканских делегаций на саммит

Дени Сассу-Нгессо при этом отметил, что саммит Россия - Африка завершился большим успехом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка завершился большим успехом, несмотря на то, что "многие силы" пытались воспрепятствовать этому, ставя под угрозу своевременное прибытие делегаций африканских государств в Санкт-Петербург. Об этом заявил в субботу президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Многие силы работали, чтобы помешать успеху этого саммита. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, чтобы добраться сюда. Самолет, который мы арендовали, был перенаправлен в Дубай, поскольку страховая компания выступила против прибытия этого самолета сюда. В Дубае нам пришлось взять в аренду другой самолет. Это было непросто. Я знаю, что другие делегации тоже столкнулись со сложностями, например с проблемами с разрешениями на пролет над некоторыми странами. Но в конечном итоге саммит стал большим успехом, поскольку за исключением пары стран все африканские делегации были здесь", - заявил он.