Глава МИД Венгрии назвал аргументы ЕС против мира на Украине ложными и саморазрушительными

Петер Сийярто считает лицемерной позицию лидеров Евросоюза, которые призывают к мирному урегулированию конфликтов в других странах и регионах, но не на Украине

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Аргументы Европейского союза в поддержку военных действий и против начала мирных переговоров на Украине являются ложными и саморазрушительными. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Эстергоме на внешнеполитической конференции, организованной Коллегией Матьяша Корвина - научно-образовательным учреждением, пользующимся поддержкой венгерского правительства.

Он назвал лицемерной позицию лидеров ЕС, которые призывают к мирному урегулированию конфликтов в других странах и регионах, но не на Украине. По его словам, Брюссель утверждает, что условия для переговоров там пока не сложились, но это не соответствует действительности. "Завтра условия будут хуже, чем сегодня, а вчера они были лучше, потому что вчера погибло меньше людей, чем сегодня, а завтра погибнет больше", - процитировало Сийярто информационное агентство MTI.

"Аргументы против мира, которые мы слышим от наших коллег по Европейскому союзу, являются ложными, неприемлемыми и саморазрушительными", - заявил глава МИД. Он посетовал, что уже более 500 дней, пока продолжается конфликт на Украине, "все говорят только о войне, а не о мире". "А когда мы просим поговорить о мире, нас начинают называть путинистами, кремлевскими пропагандистами, друзьями русских, шпионами и так далее. Но я думаю, что в интересах Украины, украинского народа, Европы и даже всего мира, чтобы там наконец-то наступил мир", - подчеркнул Сийярто.

Он также подтвердил, что Венгрия выступает против выделения из бюджета ЕС до 2027 года €20 млрд на военную помощь Украине, поскольку это означает, что в течение следующих четырех лет там будет вооруженный конфликт. Кроме того, Будапешт не одобрит использование в этих целях средств из так называемого Европейского фонда мира до тех пор, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из украинского списка "международных спонсоров войны". Министр заявил, что хотя на Западе по-прежнему преобладает воинственный настрой, большинство стран выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине мирным путем. Сийярто выступил в очередной раз против санкционной политики ЕС, напомнив, что она не достигла своей цели, поскольку "не поставила Россию на колени" и не привела к прекращению украинского конфликта.