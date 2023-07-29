Лидеру оппозиции Сенегала предъявили обвинение в подготовке мятежа

Усман Сонко заявил в суде о своей невиновности

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Обвинение в подготовке мятежа предъявлено лидеру оппозиции Сенегала Усману Сонко. Об этом объявил представитель столичного суда на состоявшейся в Дакаре пресс-конференции.

"Сонко обвиняется в заговоре с целью мятежа, призывах к восстанию, преступном сговоре, заговоре против государства", - приводит его слова сенегальский новостной портал Senego. Сам оппозиционер заявил в суде о своей невиновности.

Уголовный суд Дакара 1 июня признал Сонко виновным в растлении малолетних и приговорил его к двум годам тюрьмы. Сразу же после вынесения вердикта в Сенегале начались массовые демонстрации в поддержку оппозиционера, которые сопровождались беспорядками. В течение двух дней в столкновениях с полицией погибли 16 человек, силовики задержали более 500 участников акций протеста. Сонко с момента оглашения приговора находился в своем доме в одном из кварталов Дакара без права покидать его. 28 июля оппозиционера арестовали, он содержится в заключении.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко ранее объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на них свою кандидатуру. Действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.