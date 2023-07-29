Сийярто обвинил лидеров ЕС в венгерофобии

Глава венгерского МИД назвал их позором для демократии

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Глава венгерского МИД Петер Сийярто считает, что нынешних лидеров Европейского союза можно считать позором для демократии, поскольку своим препятствованием в выдаче полагающихся Будапешту средств они стремятся свергнуть законно избранное правительство Венгрии.

Говоря о нежелании Еврокомиссии представить Венгрии причитающиеся ей средства из бюджета и фондов ЕС, он утверждал, что "задачей Брюсселя стало свержение христианско-демократического, патриотически настроенного венгерского правительства". "Мы стали неудобными для них, потому что мы проводим политику, диаметрально противоположную тому, что они считают единственно правильным, приемлемым, терпимым политическим направлением", - процитировало информационное агентство MTI министра, выступавшего в Эстергоме на внешнеполитической конференции, организованной Коллегией Матьяша Корвина - научно-образовательным учреждением, пользующимся поддержкой венгерского правительства.

По его словам, лидеры ЕС обвиняют Венгрию в отходе от демократии, "хотя именно они попирают демократию ногами, потому что не желают принимать демократическую волю венгерского народа". "Самый большой позор демократии сегодня - это Брюссель и европейская бюрократия", - заявил Сийярто. "Мне жаль этих людей, я просто вижу, что они страдают неизлечимой венгерофобией", - добавил глава МИД.

В конце 2022 года венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Брюссель несправедливо удерживает средства из фондов ЕС, причитающиеся Венгрии. Еврокомиссия рекомендовала заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития и Фонда экономического восстановления после пандемии на общую сумму около €13,3 млрд, заявив, что правительство страны пока не приняло всех необходимых мер для борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Будапешт утверждает, что выполнил все условия Брюсселя, согласованные в плане из 17 пунктов. Из-за разногласий по этому вопросу, а также различий в подходах к санкциям ЕС против России правительство Венгрии ужесточило свою риторику в отношении руководства ЕС.