Экс-глава МИД Ливана связал сотрудничество РФ и Африки со стабильностью и прогрессом

Аднан Мансур отметил, что Москва продолжает выступать основным союзником африканских народов в борьбе за преодоление последствий колониальной эпохи

БЕЙРУТ, 29 июля. /ТАСС/. Россия продолжает выступать основным союзником африканских народов в борьбе за преодоление последствий колониальной эпохи. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский дипломат Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел в 2011-2014 годах. Комментируя итоги саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, он напомнил, что в 1960-х годах Советский Союз первым пришел на помощь освободившимся народам и способствовал становлению независимых государств на африканском континенте.

"Россия, которая обладает богатыми природными ресурсами, не ведет битвы с Западом за контроль над Африкой, - отметил собеседник. - Сотрудничество РФ и африканских стран служит миру, стабильности и прогрессу".

Как считает ливанский дипломат, президент РФ Владимир Путин "поступил благородно, созвав в сложный для его страны период российско-африканский форум в Санкт-Петербурге". "Проявление заботы о продовольственной безопасности развивающихся стран, стремление поднять партнерство с ними на новый уровень и содействовать экономическому развитию является хорошим примером для других держав", - подчеркнул он.

Мансур считает большим дипломатическим успехом принятие участниками форума в Санкт-Петербурге перспективного плана совместных действий до 2026 года. "Этот саммит упрочит позиции РФ, которая пользуется заслуженным уважением африканских народов и поддерживает их интересы на международных площадках, - сказал дипломат. - Важно также то, что страны Африки солидарны с усилиями, предпринимаемыми Россией, Китаем и Индией с целью формирования более справедливого, сбалансированного и устойчивого многополярного мироустройства".

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним был организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.