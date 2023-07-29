Глава МИД возглавит делегацию Белоруссии на неделе высокого уровня сессии ГА ООН

Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что в ходе мероприятия белорусская сторона поднимет вопросы, связанные с незаконными санкциями в отношении Минска, и блокирование поставок удобрений на мировой рынок

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Делегацию Белоруссии на неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

"С 19 сентября начинается неделя высокого уровня, мы ожидаем прибытия белорусской делегации на это мероприятие во главе с министром иностранных дел", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1". Дипломат напомнил, что за сутки до этого начнется саммит по выполнению Целей устойчивого развития повестки 2030.

Рыбаков отметил, что белорусская делегация в рамках мероприятий по линии ООН намерена обсуждать вопросы, связанные с незаконными санкциями в отношении Минска, и блокирование поставок удобрений из республики на мировой рынок. "Этот вопрос пытаются свести только к вопросу выполнения или невыполнения зерновой сделки. Мы говорим, что рассматриваем этот вопрос в более широком формате", - сказал постпред.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заявил, что примет решение о поездке на саммит ООН по целям устойчивого развития в сентябре, после разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко тогда сказал, что если на саммит не поедет российский президент, то и ему там делать нечего.