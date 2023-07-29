МИД Армении назвал задержание жителя Нагорного Карабаха нарушением гуманитарного права

Международный комитет Красного Креста перевозил 68-летнего Вагифа Хачатряна в Армению на лечение

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением по поводу задержания азербайджанскими пограничниками 68-летнего жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, которого Международный комитет Красного Креста (МККК) перевозил в Армению на лечение, назвав эту акцию "вопиющим нарушением международного гуманитарного права". Заявление опубликовано сегодня на официальном сайте внешнеполитического ведомства Армении.

"Похищение азербайджанскими пограничниками 68-летнего жителя Арцаха Вагифа Хачатряна, которого МККК перевозил в Армению на лечение, было заранее и детально спланировано. Об этом свидетельствует публикация генпрокуратурой Азербайджана сообщения, полного лживых нарративов и обвинений, сразу после похищения. Более того, в нем содержится открытая угроза применить такой же подход к другим жителям Нагорного Карабаха. Арест лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права и МККК, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военное преступление", - говорится в заявлении МИД Армении.

В документе отмечается, что подобное самоуправство Азербайджана, осуществляемое параллельно с тотальным блокированием Лачинского коридора и отказом от решения вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, направлено на запугивание населения региона.

"Считаем неприемлемыми преступные действия, совершенные сегодня Азербайджаном, и продолжающуюся блокаду Лачинского коридора. Ожидаем от международного сообщества объединенного решения и конкретных шагов", - отмечается в заявлении.

Выступая 16 июня на заседании правительства, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. В регионе на грани гуманитарной катастрофы находятся 120 тыс. человек. Затруднена работа международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста. В интервью агентству AFP, опубликованном в пятницу, глава армянского кабмина заявил, что происходящее - это "геноцид в процессе", обвинив азербайджанскую армию в создании "гетто" в Нагорном Карабахе.