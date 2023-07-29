МИД Дании привлек дополнительные ресурсы для работы после сожжения Корана

В ведомстве отметили, что тысячи граждан мусульманских стран выступили против, а 15 государств официально осудили королевство

СТОКГОЛЬМ, 29 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Дании задействовало кризисный штаб для поддержания дипломатических отношений после акций с сожжением Корана. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

"Чтобы обеспечить достаточные ресурсы для реагирования на международную реакцию на сожжение Корана, были задействованы кризисный штаб Министерства иностранных дел и международный оперативный штаб", - отмечено в сообщении.

МИД напоминает, что тысячи граждан мусульманских стран выступили против Дании, а 15 государств официально осудили королевство. Пять датских послов и временный поверенный в делах были вызваны во внешнеполитические ведомства мусульманских стран, где им была высказана критика действий властей Дании в ситуации с сожжением Корана. В начале следующей недели 57 министров иностранных дел исламских государств встретятся для обсуждения мер против Дании и Швеции в ответ на сожжение священной книги в этих странах.

"Министерство иностранных дел внимательно следит за международной реакцией и ведет диалог с рядом ключевых стран. Например, в течение недели министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен провел переговоры с министрами иностранных дел Ирана, Ирака и Турции", - указало ведомство.

Ранее в июле представители праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака. МИД Дании в связи с этим заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания и многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".