29 июля, 17:44
Попытка госпереворота в Нигере

В Нигере сократили продолжительность комендантского часа

Теперь он действует с полуночи до пяти часов утра, отмечает News Agency of Nigeria

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Военные власти Нигера, совершившие государственный переворот, сократили на два часа длительность комендантского часа на территории всей страны. Об этом сообщило News Agency of Nigeria.

Читайте также
Что известно о попытке госпереворота в Нигере

Комендантский час теперь действует с полуночи до пяти часов утра, отмечает оно. Ранее он начинался в 22:00 и продолжался до 05:00.

Одновременно военные власти потребовали от сотрудников посольств и миссий Нигера за рубежом воздержаться от критики происходящих в стране событий. "После произошедших 26 июля в нашей стране событий некоторые главы дипломатических представительств и консульских учреждений позволили себе публично или через соцсети делать заявления, в том числе против новых властей, - говорится в заявлении МИД Нигера. - Национальный совет спасения родины призывает членов дипломатических миссий Нигера воздержаться от каких-либо замечаний такого рода и строго выполнять свои служебные обязанности в качестве представителей государства". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация