В Нигере сократили продолжительность комендантского часа

Теперь он действует с полуночи до пяти часов утра, отмечает News Agency of Nigeria

ПРЕТОРИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Военные власти Нигера, совершившие государственный переворот, сократили на два часа длительность комендантского часа на территории всей страны. Об этом сообщило News Agency of Nigeria.

Комендантский час теперь действует с полуночи до пяти часов утра, отмечает оно. Ранее он начинался в 22:00 и продолжался до 05:00.

Одновременно военные власти потребовали от сотрудников посольств и миссий Нигера за рубежом воздержаться от критики происходящих в стране событий. "После произошедших 26 июля в нашей стране событий некоторые главы дипломатических представительств и консульских учреждений позволили себе публично или через соцсети делать заявления, в том числе против новых властей, - говорится в заявлении МИД Нигера. - Национальный совет спасения родины призывает членов дипломатических миссий Нигера воздержаться от каких-либо замечаний такого рода и строго выполнять свои служебные обязанности в качестве представителей государства".