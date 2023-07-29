СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Сумской области

В контролируемой Киевом части Херсонской области отменили воздушную тревогу, в Сумской области предупреждение действует

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли вечером в подконтрольном украинским властям городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Позднее издание "Страна" сообщило о взрывах в Сумской области.

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В контролируемой Киевом части Херсонской области была объявлена воздушная тревога, в настоящее время она отменена.

Ранее сообщалось о взрывах в областном центре. В настоящее время в Сумской, Черниговской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

В новость были внесены изменения (22:46 мск) - добавлена информация о взрывах в Сумской области.