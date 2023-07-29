МККК планирует посетить задержанного в Лачинском коридоре пациента

В гуманитарной организации подчеркнули, что перемещение нуждающихся в медицинском уходе имеет критически важное значение

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) поддерживает контакт с семьей пациента, задержанного во время транспортировки через Лачинский коридор. Представители гуманитарной организации намерены посетить его, сообщила женевская штаб-квартира МККК.

"В субботу во время гуманитарной транспортировки через Лачинский коридор МККК 15 пациентов один из них был задержан", - говорится в сообщении. Организация "посетит арестованного пациента, как только это станет возможно".

В МККК подчеркнули, что перемещение пациентов "имеет критически важное значение" для людей с уязвимым здоровьем. В связи с этим организация "призывает всех заинтересованных лиц, принимающих решения, уважать его исключительно гуманитарную миссию". Красный Крест напомнил, что с декабря 2022 года он "оказал содействие в перемещении через Лачинский коридор более 680 пациентов, нуждающихся в медицинском уходе для спасения жизни". МККК "работает полностью транспарентно", и эта деятельность является "частью ее гуманитарного мандата", заверила женевская штаб-квартира.

Ранее в субботу в МИД Армении сообщили о задержании 68-летнего жителя Карабаха на армяно-азербайджанской границе, когда он в сопровождении сотрудников МККК ехал на лечение. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, Хачатряна доставят в медицинское учреждение в Баку для оказания необходимой помощи, ему также обеспечат связь с представителями МККК. В Азербайджане заявили, что задержанный житель Карабаха проходит по делу о геноциде.