Бывший президент Молдавии Додон заявил, что экономика страны при Санду пришла в упадок

По его словам, сейчас власти не развивают экономику, а "клянчат кредиты у Запада"

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Экономика Молдавии за два года у власти Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС) пришла в упадок и держится исключительно на внешних кредитах. Об этом заявил бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон.

"Экономика находится в летальной ситуации, у нас в этом году упали абсолютно все экономические показатели, доходы бюджета снизились, и какое решение принимают наши власти? Берут кредит. И за год они взяли $1 млрд внешних кредитов и еще 21 млрд леев (около $1,2 млрд) внутренних кредитов", - рассказал в эфире телеканала Exclusiv TV Додон, который также был вице-премьером, курирующим экономику. По его словам, в этом году общий внутренний долг страны впервые в ее истории перешагнул за 100 млрд лей (около $5,6 млрд).

"С июня прошлого года по июнь этого года внутренний долг вырос с 79 до 100 млрд лей (с $4,4 до $5,6 млрд). Также очень существенно вырос внешний долг - с $2,4 до $3,4 млрд. То есть экономика находится в упадке. Только на кредитах власть и держится. Но это не может работать слишком долго. Я думаю, что год - полтора и перейдем черту, когда мы просто не сможем выживать", - сказал Додон. Он раскритиковал власти, которые, по его словам, не развивают экономику, а "клянчат кредиты у Запада". И привел пример сопоставимых экономик Грузии и Армении, власти которых успешно развивают отношения и с ЕС и с СНГ.

"У нас в целом экспорт упал, в частности в Европу. Но что интересно - более чем на 50% увеличился экспорт в СНГ. А они хотят перекрыть сотрудничество со странами СНГ, денонсируя соглашения подписанные в рамках этого объединения. В то же время Грузия и Армения не зациклились только на Западе, а смотрят шире - на Восток, на Азию. Вот этим нужно заниматься нашей власти", - считает Додон.

По его мнению, вместо того, чтобы "клянчить у Запада", важно развивать экономику, но для этого необходимы профессионалы, которых сейчас нет у власти.

Курс на ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для начала переговоров о вступлении в объединение. По мнению Санду, у Молдавии есть шанс вступить в ЕС к концу десятилетия.

Однако, как показывают практически все опросы, большинство граждан Молдавии выступает за сохранение экономических, политических и культурных связей с Россией и СНГ. Также по опросам, более половины жителей страны недовольны ситуацией в экономике. Летом прошлого года в стране начались массовые протесты, демонстранты требуют отставки президента, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Уровень инфляции в стране в прошлом году превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Со своей стороны Санду обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота, а Конституционный суд по запросу правительства запретил оппозиционную партию "Шор", были закрыты телеканалы оппозиции, против ее лидеров возбуждены уголовные дела.