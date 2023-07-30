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Военная операция на Украине

NYT: Маск отказал ВСУ в подключении Starlink около Крыма

AP Photo/ Susan Walsh
Илон Маск
© AP Photo/ Susan Walsh

Газета не уточняет, когда именно бизнесмен отклонил запрос

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск отказал украинским военным в их запросе включить его сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма. Об этом пишет газета The New York Times в редакционной статье.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Starlink часто является единственной возможностью получить доступ к интернету в зонах конфликтов. Сеть используется на Украине для координации ударов беспилотников и сбора разведывательной информации, - говорится в статье. - <…> Илон Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта, отмечают знакомые с ситуацией лица. Он отклонил запрос украинских военных включить сеть около Крыма". В статье не уточняется, когда именно был отклонен запрос Вооруженных сил Украины.

Газета также напоминает, что в 2022 году Маск распространил свой мирный план, который "смотрелся, как отвечающий российским интересам". В качестве первого шага тогда он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По мнению бизнесмена, Крым официально будет частью РФ, а Украина может провозгласить нейтральный статус.

В январе в Минобороны Украины заявили о формировании в армии соединений из ударных дронов, которые оснастят терминалами спутниковой связи Starlink. 9 февраля президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о решении ограничить доступ к сети Starlink для военных беспилотников на Украине. Она пояснила, что технология разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием. В свою очередь Илон Маск отметил, что сеть Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну. 

Теги:
УкраинаМаск, ИлонВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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