Трамп высказал недовольство тем, что Байден отдает Украине миллиарды долларов

Экс-президент США также обвинил действующего главу страны в коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Об этом заявил в субботу бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

"Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, - сказал он. - <…> У нас нет боеприпасов".

Трамп обвинил нынешнего президента США и его семью в коррупции.