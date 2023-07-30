29 июля, 22:37

Трамп высказал недовольство тем, что Байден отдает Украине миллиарды долларов

AP Photo/ Ben Gray
Дональд Трамп
© AP Photo/ Ben Gray

Экс-президент США также обвинил действующего главу страны в коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена тратит на Украину миллиарды долларов американских налогоплательщиков. Об этом заявил в субботу бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

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"Байдены получили миллионы долларов от Украины. Сейчас Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков, - сказал он. - <…> У нас нет боеприпасов".

Трамп обвинил нынешнего президента США и его семью в коррупции. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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