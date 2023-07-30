30 июля, 01:23
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США заявил, что США приказали Украине завершить контрнаступление

Roman Chop via AP, File
© Roman Chop via AP, File

По словам Скотта Риттера, это связано с тем, что Киев не смог добиться успехов в ходе наступления

НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. /ТАСС/. Руководство США указало Украине, что ей нужно изменить свою позицию по контрнаступлению, поскольку оно не удалось. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью подкасту Judging Freedom.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Эксперт назвал смехотворными утверждения о том, что Россия якобы должна восстанавливать Украину.

"США говорили Владимиру Зеленскому, что если он начнет побеждать, мы дадим все, что он захочет, - сказал Риттер. - <...> Мы дали им технику, тренировали их. Контрнаступление кончено. США сказали Украине: это закончилось. Сейчас вам придется изменить свою позицию" 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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