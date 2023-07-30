Блинкен заявил о поддержке усилий председателя ЭКОВАС по нормализации ситуации в Нигере

Госсекретарь США выразил опасения относительно событий в Нигере и продолжающегося пребывания под стражей избранного президента Мохамеда Базума

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в поддержку шагов "по восстановлению конституционного порядка в Нигере", которые предпринимает президент Нигерии Бола Тинубу, являющийся сейчас председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в субботу.

Как следует из документа, Блинкен и Тинубу ранее провели телефонный разговор. "Госсекретарь выразил глубокие опасения относительно событий в Нигере и продолжающегося пребывания под стражей демократически избранного президента [Мохамеда] Базума. Госсекретарь выразил признательность президенту Тинубу за руководство во время текущего кризиса как в качестве президента Нигерии, так и в качестве председателя ЭКОВАС, - говорится в заявлении. - Он подчеркнул, что поддерживает предпринимаемые президентом Тинубу усилия по восстановлению конституционного порядка в Нигере". Блинкен ранее заявил, что дальнейшее сотрудничество США с Нигером будет зависеть от соблюдения в республике демократических принципов правления.

Чрезвычайный саммит ЭКОВАС по рассмотрению ситуации в Нигере, где военные захватили власть, состоится 30 июля. Встреча пройдет в столице Нигерии - городе Абуджа. Саммит созвал Тинубу.

ЭКОВАС было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона.