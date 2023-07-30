Оппозиция ФРГ считает, что Германии грозит деиндустриализация

По словам председателя Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, страна теряет конкурентоспособность

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Германия оказалась перед угрозой дальнейшего падения экономики и деиндустриализации. Такое мнение высказал председатель оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью агентству DPA.

Он напомнил о некоторых из последних экономических показателей - летнем росте безработицы, сокращении промышленного производства и увеличении банкротств на 16% в первом полугодии 2023 года.

"Германия теряет конкурентоспособность", - сказал Мерц. "Это не внезапный процесс, который вызывает экономический кризис в одночасье. Мы наблюдаем постепенный процесс деиндустриализации в нашей стране, - добавил политик. - В настоящий момент происходит нечто, возможно, уже необратимое. Федеральное правительство должно отреагировать на это немедленно".

Германский институт экономических исследований Ifo ранее сообщил о снижении индекса делового климата в ФРГ в июле на 1,3 п.п., до 87,3%, по сравнению с предыдущим месяцем. Это уже третье падение данного показателя подряд. Индекс подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. предприятий Германии и является основным показателем, описывающим конъюнктуру в ФРГ.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.