В ЦАР началось голосование на референдуме по новой конституции

Проект документа, в частности, запрещает двойное гражданство для кандидатов в президенты

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Голосование на референдуме по новой конституции началось в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в условиях призыва некоторых оппозиционных партий и повстанческих группировок бойкотировать его. Об этом сообщила центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka.

Избирательные участки открылись по всей стране, включая города и поселки, которые в течение длительного времени находились в руках повстанческих группировок, но были возвращены под контроль центральных властей за последние три года. Действующая Конституция ЦАР была принята в 2015 году, она является 13-й по счету с момента обретения страной независимости от Франции летом 1960 года.

"После того, как власти нанесли поражение повстанцам, пришло время принять новую конституцию", - заявил специальный советник президента ЦАР в ранге министра Фидель Гуанджика. В свою очередь лидер оппозиционной партии "Движение за освобождение центральноафриканского народа" Мартен Зигеле высказался против проекта новой конституции. "Мы имеем дело с конституционным переворотом, цель которого - обеспечить главе государства пожизненное нахождение у власти", - заявил один из лидеров оппозиции.

Одно из главных положений проекта новой конституции - продление срока полномочий главы государства с нынешних пяти лет до семи при одновременном снятии ограничений на количество избраний. Действующая конституция ограничивает двумя сроками нахождение одного политика на посту главы государства. Действующий президент Фостен-Арканж Туадера уже дважды избирался на пост главы государства - в феврале 2016 года и декабре 2020 года.

Проект конституции запрещает двойное гражданство для кандидатов в президенты, а также предусматривает реформу Конституционного суда, увеличивая в нем количество судей, назначаемых властями. Создается также Палата традиционных вождей, которая будет следить за сохранением в обществе обычаев народов ЦАР.

Национальная избирательная комиссия обязана в течение ближайших восьми дней обнародовать предварительные итоги голосования. Конституционный суд должен объявить окончательные результаты референдума 27 августа. ЦАР является одной из беднейших стран Африки. Согласно подсчету Всемирного банка, 71% населения живет за чертой бедности или с суточным доходом ниже $1,9. Численность населения ЦАР - 5,45 млн человек.