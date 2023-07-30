Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты задержанного Азербайджаном жителя Карабаха

Вагиф Хачатрян ранее с помощью МККК пытался отправиться в Армению через Лачинский коридор для получения медицинской помощи из-за проблемы с сердцем

ЕРЕВАН, 30 июля. /ТАСС/. Армения подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить против Азербайджана промежуточные меры из-за задержания жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна. Об этом сообщила пресс-служба офиса представителя страны по международным правовым вопросам.

"Заявление о защите прав Вагифа Хачатряна представлено в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана", - говорится в заявлении.

Азербайджанские силовики задержали Хачатряна после того, как он в составе группы других жителей с помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) отправлялся в Армению через Лачинский коридор для получения медицинской помощи из-за проблемы с сердцем.

Как ранее сообщала Генпрокуратура Азербайджана, он был задержан в рамках открытого в 2013 году дела о событиях, произошедших 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжавендского района. По версии следствия, Хачатрян, работавший тогда водителем одного из автотранспортных предприятий в Ханкенди, состоял в армянских формированиях, совершивших вооруженное нападение на это село, в результате которого были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, "358 человек были насильственно выселены из мест законного проживания". В декабре 2013 года азербайджанский суд вынес решение об аресте Хачатряна, тогда же он был объявлен в международный розыск.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией, возле моста Хакари.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня, после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками, Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.