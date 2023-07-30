Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке своей военной техники в Россию

Как отметили в ведомстве, она является собственностью третьей страны и доставлялась в РФ для ремонта

АСТАНА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана опровергло информацию, распространенную в соцсетях, об отправке своей военной техники в Россию, отметив, что эта техника является собственностью третьей страны и доставлялась в РФ для ремонта.

"Сведения о якобы отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", - говорится в распространенном сообщении оборонного ведомства.

В пресс-службе напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.

В министерстве призвали граждан страны "не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам".

Какой стране принадлежала отправленная техника, в сообщении не уточняется.