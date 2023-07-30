В Италии допустили, что исход украинского конфликта может определить политическое решение

По словам главы Минобороны Гуидо Крозетто, нарушающие привычный ход жизни события в современном обществе "заставляют забывать о таких ценностях, как свобода и демократия"

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто допускает, что исход украинского конфликта будет определен не ситуацией на поле боя, где у украинской стороны объективные сложности, а политическим выбором. Такое мнение он выразил в интервью газете Corriere della Sera.

"К сожалению, никто не знает, когда [конфликт] завершится. Ситуация находится в состоянии застоя, что обещает еще долгое его продолжение. Украинское контрнаступление, как многие предполагали, наткнулось на сложности. Российская оборона осложняет наступление. Поэтому политический выбор мог бы определить исход конфликта", - сказал Крозетто.

Министр констатировал, что нарушающие привычный ход жизни события в современном обществе "заставляют забывать о таких ценностях, как свобода и демократия". "Это может служить, как ни парадоксально, аспектом, который ускоряет мирный процесс. Также приближаются американские президентские выборы, которые могут изменить позиции США", - считает министр.