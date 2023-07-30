США заявили, что продолжат вводить санкции против РФ столько, сколько будет необходимо

Как отметил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус, в числе целей его визита на Кипр было сообщить о поддержке Соединенными Штатами правительства и частного сектора островного государства в их работе по соблюдению режима санкций

НИКОСИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Власти США продолжат усиливать санкционные меры в отношении России в связи с ее действиями на Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявил журналистам заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус во время визита на Кипр. Ранее он провел встречи с представителями правительства острова, на которых обсуждалась тема соблюдения режима антироссийских санкций.

"Мы будем продолжать расширять и усиливать введенные нами [в отношении РФ] санкции и меры экспортного контроля столько, сколько потребуется", - приводит в воскресенье слова Вудхауса Кипрское информационное агентство.

Представитель Госдепа отметил, что в числе целей его визита было сообщить о поддержке Соединенными Штатами правительства и частного сектора Кипра в их работе по соблюдению режима санкций, а также обсудить следующие шаги в этом направлении.

Как сообщил ранее новостной портал Philenews, который является электронной версией газеты Phileleftheros, американский чиновник, "по сути, привез дополнительную информацию в отношении россиян, чьи имена попали в санкционные списки" США.

12 апреля США и Великобритания обновили свои черные списки в отношении России, приписывая их новым фигурантам попытки обхода западных санкций и поддержку специальной военной операции на Украине. В перечни попали 23 владельца кипрских паспортов, 10 из них родились на острове, а 13 имеют двойное или тройное гражданство. Американские санкции также коснулись 18 кипрских компаний, в британский же список вошли 2 таких фирмы. Позднее к списку добавились еще 3 компании. В обоих перечнях числится известный на Кипре адвокат Христодулос Василиадис, возглавляющий юридическую фирму Christodoulos G. Vassiliades & Co LLC. Утверждается, что он сознательно оказал помощь крупным российским бизнесменам, находящимся под санкциями, в сокрытии их активов путем организации сложных финансовых схем. Адвокат это категорически отрицает.

На этом фоне кипрские власти объявили о создании нового подразделения для контроля за соблюдением режима международных санкций. Президент также поручил подготовить дорожную карту с подробным описанием шагов, которые Кипр должен предпринять в свете рестрикций Великобритании и США против РФ. Одновременно Никосия запросила у Вашингтона всю необходимую информацию о кипрских фигурантах санкционного списка. Президент республики Никос Христодулидис заявил, что считает крайне важным в свете принятых санкционных мер защищать имя и авторитет Кипра как делового и финансового центра.