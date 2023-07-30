30 июля, 09:03

В Турции сообщили о ликвидации 12 курдских боевиков на севере Сирии

В Турции называют Рабочую партию Курдистана и ее сирийское ответвление "Силы народной самообороны" основными угрозами национальной безопасности

СТАМБУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Турецкая армия уничтожила 12 боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны республики в Twitter.

"В результате успешных действий против террористов РПК на севере Сирии в районе [операции] "Щит Евфрата" ликвидированы 12 боевиков в ответ на открытый ими огонь", - говорится в сообщении.

Власти Турции называют РПК и ее сирийское ответвление "Силы народной самообороны" основными угрозами национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Сирии операции против курдских боевиков и держит крупную группировку на границе с этой страной. 

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