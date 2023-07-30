30 июля, 10:00
Попытка госпереворота в Нигере

Государства - соседи Нигера готовят вооруженную интервенцию

Находящиеся у власти в Нигере военные подчеркнули свою решимость защищаться, заявил официальный представитель Национального совета спасения родины Амаду Абдраман

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Военные, находящиеся у власти в Нигере, после совершенного 26 июля государственного переворота, предупредили соседние страны о недопустимости вооруженной агрессии и подчеркнули свою решимость защищаться. Об этом заявил в выступлении по государственному телевидению официальный представитель Национального совета спасения родины (НССР, созданный военными орган) полковник Амаду Абдраман.

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"Предстоящий саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) готовит план агрессии против Нигера путем военной интервенции, целью которой является столица страны Ниамей, - цитирует его Нигерское агентство печати. - В этом также участвуют государства, не входящие в ECOWAS, включая западные".

Абдраман заявил, что НССР готов ответить на интервенцию. "ECOWAS или любой другой авантюрист убедятся в нашей твердой решимости защищать родину", - подчеркнул он. ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство 3 стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено.

В Ниамее расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, отмечает агентство Associated Press. 

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