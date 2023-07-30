Государства - соседи Нигера готовят вооруженную интервенцию

Находящиеся у власти в Нигере военные подчеркнули свою решимость защищаться, заявил официальный представитель Национального совета спасения родины Амаду Абдраман

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Военные, находящиеся у власти в Нигере, после совершенного 26 июля государственного переворота, предупредили соседние страны о недопустимости вооруженной агрессии и подчеркнули свою решимость защищаться. Об этом заявил в выступлении по государственному телевидению официальный представитель Национального совета спасения родины (НССР, созданный военными орган) полковник Амаду Абдраман.

"Предстоящий саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) готовит план агрессии против Нигера путем военной интервенции, целью которой является столица страны Ниамей, - цитирует его Нигерское агентство печати. - В этом также участвуют государства, не входящие в ECOWAS, включая западные".

Абдраман заявил, что НССР готов ответить на интервенцию. "ECOWAS или любой другой авантюрист убедятся в нашей твердой решимости защищать родину", - подчеркнул он. ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство 3 стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено.

В Ниамее расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, отмечает агентство Associated Press.