30 июля, 10:12
Попытка госпереворота в Нигере

Ведущая оппозиционная партия Нигера поддержала мятежников

В партии заявили, что "события последних трех дней открывают новые страницы законных надежд всех граждан Нигера"

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная партия Нигера Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию - "МОДЕН/ФА-Лумана Африка" объявила о своей поддержке военных, захвативших в стране власть в результате государственного переворота.

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"Мы заявляем о своей поддержке Национального совета спасения родины и призываем граждан страны оказывать ему содействие до тех пор, пока члены совета сохраняют верность своим целям, которые привели их к захвату государственной власти, - цитирует заявление партии Нигерское агентство печати. - События последних трех дней открывают новые страницы законных надежд всех граждан Нигера". 

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