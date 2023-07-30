Вице-премьер Госсовета КНР в рамках визита в Пакистан встретится с президентом и премьером

Как сообщили в пресс-службе МИД исламской республики, Хэ Лифэн примет участие в праздновании 10-летия реализации Китайско-пакистанского экономического коридора

ИСЛАМАБАД, 30 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн прибыл в Пакистан с трехдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

По ее данным, высокопоставленный гость из Китая примет участие в праздновании 10-летия реализации Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), а также проведет встречи с президентом Пакистана Арифом Алви и премьер-министром исламской республики Шахбазом Шарифом.

"Вице-премьер Хэ Лифэн сыграл заметную роль в международных экономических отношениях Китая и реализации инициативы "Один пояс - один путь", флагманским проектом которого является КПЭК", - отмечает ведомство.

КПЭК - это часть китайской инициативы "Один пояс - один путь", предложенной в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. Как заявляют участники проекта, создание данного экономического коридора позволит придать импульс развитию экономической и транспортной инфраструктуры Пакистана путем строительства современных транспортных сетей, многочисленных энергетических проектов и особых экономических зон, а также обеспечить железнодорожную доставку грузов из Китая в порт Гвадар для дальнейшей морской транспортировки в Африку и Западную Азию.