Тысячи протестующих у посольства Франции в Ниамее потребовали закрытия иностранных баз

Демонстранты также заявили о поддержке военных, захвативших в Нигере власть в результате госпереворота

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в Ниамее. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, перед посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе: "Долой Францию". Участники акции протеста сорвали с ворот диппредставительства табличку "Посольство Франции" и предприняли попытки проникновения на территорию миссии.

В социальных сетях публикуются фотографии протестующих с плакатами, которые требуют закрытия всех иностранных баз на территории африканской страны. Демонстранты также заявляют о поддержке военных, которые 26 июля захватили в Нигере власть в результате государственного переворота.