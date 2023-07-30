В ЮАР заявили, что будут развивать плотное сотрудничество с Россией по кибербезопасности

Как отметил советник президента республики Джозеф Пу, история отношений с РФ "играет очень важную роль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. ЮАР намерена развивать плотное сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу на полях саммита Россия - Африка.

"История отношений с Москвой, с Россией играет очень важную роль. Нам еще предстоит развить наши отношения, - сказал он. - Мы бы хотели и будем плотно заниматься вопросами кибербезопасности сообща с правительством, с правительством в Москве, с которым можно вести диалог и выстраивать отношения, чтобы решить стоящие перед нами проблемы".

Советник президента ЮАР подчеркнул, что для страны "очень важно, чтобы диалог по вопросам кибербезопасности выстраивался именно с каким-то государством, а не с частными компаниями". По его словам, "нельзя, чтобы в ЮАР просто приехали какие-то специалисты из Америки и заправляли кибербезопасностью". "И в этом заключается проблема и для всей Африки, - продолжил он. - Все ведь смотрят на нас, на ЮАР, как на лучшую страну, в которую можно было бы инвестировать. Но если мы не сможем обеспечить свою безопасность, мы рискуем подорвать отношения других африканских стран с миром. Нам тогда в целом не будут доверять".

Пу привел пример Руанды, которая "попала под полный контроль Великобритании, но об этом никто не говорит". "С технологической точки зрения это, может, лучший для них вариант. Да, лучший, - указал он. - Но откуда они получают эти технологии? Они их получают из Великобритании. То есть, что бы они ни делали, они будут это делать в интересах Лондона".

Поэтому в ЮАР, как отметил советник президента страны, необходимо нанимать людей, молодых талантливых студентов в университетах, которых мы можно было бы отправить за границу изучать вопросы кибербезопасности. "А если получится создать возможности для обучения внутри нашей страны, это позволит нам укрепить свои позиции, расширить технологический потенциал в киберсреде, - убежден Пу. - Это задача, которую мне ставит правительство и наше разведывательное сообщество. И это одна из причин, по которой я приехал сюда, на саммит, чтобы обсудить это".