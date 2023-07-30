Италия намерена выйти из Меморандума о намерениях с Китаем без ущерба для себя

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто назвал решение присоединиться к "новому Шелковому пути" "непродуманным и опрометчивым"

РИМ, 30 июля. /ТАСС/. Италия, ставшая первой страной Группы семи, присоединившаяся к инициативе Китая "Один пояс - один путь", постарается выйти из Меморандума о намерениях, подписанного в 2019 году с Пекином, но без ущерба для себя и отношений с КНР.

В интервью газете Corriere della Sera министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал решение присоединиться к "новому Шелковому пути" правительства Джузеппе Конте "непродуманным и опрометчивым". "Оно привело к двойному негативному результату. Мы экспортировали в Китай одну партию апельсинов, тогда как Китай за три года втрое увеличил свой экспорт в Италию. И самое смешное, что Париж, не подписывая никакого соглашения, продал Пекину самолеты на десятки миллиардов евро. Сегодня наша задача вернуться назад, не навредив отношениям [с Китаем]. Потому что верно, что Китай - соперник, но одновременно и партнер", - сказал министр.

СМИ утверждают, что Италия объявит о завершении Меморандума до конца года, который в противном случае будет автоматически продлен. Утверждается также, что к этому шагу Рим подталкивают США, где всегда, как при нынешней, так и при предыдущей президентской администрации, негативно относились к этому документу, предупреждая вплоть до рисков безопасности. Пекин в свою очередь подчеркивает взаимовыгодность Меморандума.

Нынешняя премьер Италии Джорджа Мелони всегда настороженно относилась к отношениям с Китаем и, будучи в свое время в оппозиции, высказывалась против подписания Меморандума. Во время недавней поездки в Вашингтон она опровергла, что есть какое-то давление со стороны США по этому вопросу, и объявила о скорой поездке в Пекин. Согласно предположениям СМИ, она может состояться в октябре.