Главы спецслужб ЮАР обсудят с Россией безопасность выборов обеих стран

Они посетят РФ через две недели, сообщил советник президента республики по кибербезопасности Джозеф Пу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Главы спецслужб ЮАР через две недели посетят Россию для работы над системой безопасности на выборах 2024 года в обеих странах. Об этом заявил в интервью ТАСС советник президента республики по кибербезопасности Джозеф Пу на полях саммита Россия - Африка.

"По мере приближения к выборам в России и в ЮАР в 2024 году появится много людей, которые в своих интересах будут пытаться нарушить работу наших систем. Я говорю от лица ЮАР. Мы можем начать эту работу сразу после этого саммита Россия - Африка. Через две недели я вернусь в Россию с главами нашего разведывательного департамента и департамента безопасности. Вместе мы будем работать над программой, которая обеспечит нам более продвинутую систему в 2024 году. Эта обязанность возложена на меня", - отметил он.

Очередные всеобщие выборы должны пройти в ЮАР в 2024 году. От их результатов зависит не только состав нижней палаты парламента и правительства, но и избрание президента страны. Согласно действующей конституции, президентом ЮАР становится лидер партии, набравшей по итогам всеобщих выборов наибольшее число депутатских мест в нижней палате парламента.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что очередные выборы президента России будут объявлены и проведены в определенные законом сроки. Пока они планируются на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия-Африка.