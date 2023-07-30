30 июля, 11:25,
обновлено 30 июля, 11:49
Саммит Россия – Африка

ЮАР предложила БРИКС поработать над документами по кибербезопасности

По словам советника президента республики Джозефа Пу, "за ней будущее"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. ЮАР предлагает партнерам по БРИКС поработать над документами по кибербезопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС советник президента страны по кибербезопасности Джозеф Пу на полях саммита Россия - Африка.

"Кибербезопасность в БРИКС должна обсуждаться, потому что за ней будущее. Она прямо как ядерная энергетика. Эта тема должна быть поднята на саммите БРИКС, - указал он. - Если мы начнем работу над этим прямо сейчас, уже через две-три недели можно будет разработать черновые соглашения".

По словам советника, работу в этой сфере нельзя "поручить какому-нибудь Тому, Дику или Гарри". "Нам нужно найти правильных людей, чтобы они донесли правильные идеи на этом саммите. Потому что если мы допустим кого-то, преследующего свои интересы, в это пространство, мы будем создавать уязвимости, которые позволят противнику обойти защиту и завладеть системами безопасности", - продолжил он.

"Поэтому я подчеркиваю, что очень-очень важно найти правильных людей. Если мы сможем найти правильных людей, мы сумеем обеспечить успех этого форума БРИКС", - резюмировал Пу.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит объединения состоится в Йоханнесбурге в августе. Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на месте будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. 

Теги:
ЮАРСаммит Россия – Африка
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