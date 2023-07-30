30 июля, 11:32
Военная операция на Украине

Чехию пригласили в Саудовскую Аравию участвовать в переговорах по Украине

Их планируют провести в начале августа

ПРАГА, 30 июля. /ТАСС/. Чехия получила приглашение на мирные переговоры по Украине с участием представителей государств Запада и развивающихся стран, которые в начале августа планирует провести Саудовская Аравия. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Даниэл Драке.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Чехия получила приглашение на саммит в [город] Джидда [в Саудовской Аравии]. Сейчас решается вопрос, кто будет представлять республику на встрече", - приводит информационное агентство CTK слова дипломата.

Газета The Wall Street Journal проинформировала 29 июля, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде в Саудовской Аравии, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. 

Теги:
УкраинаЧехияСаудовская АравияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация