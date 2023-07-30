Чехию пригласили в Саудовскую Аравию участвовать в переговорах по Украине

Их планируют провести в начале августа

ПРАГА, 30 июля. /ТАСС/. Чехия получила приглашение на мирные переговоры по Украине с участием представителей государств Запада и развивающихся стран, которые в начале августа планирует провести Саудовская Аравия. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Даниэл Драке.

"Чехия получила приглашение на саммит в [город] Джидда [в Саудовской Аравии]. Сейчас решается вопрос, кто будет представлять республику на встрече", - приводит информационное агентство CTK слова дипломата.

Газета The Wall Street Journal проинформировала 29 июля, что на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде в Саудовской Аравии, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет.