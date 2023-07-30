30 июля, 11:36

Трамп высказался против конфликта с Москвой из-за большего запаса ядерного оружия у России

AP Photo/ Sue Ogrocki
Дональд Трамп
© AP Photo/ Sue Ogrocki

Экс-президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся в "очень глупом и опасном положении" из-за конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наладить отношения с Россией из-за наличия у нее больших запасов ядерного оружия.

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На состоявшемся в пятницу в штате Пенсильвания митинге сторонников республиканца Трамп заявил, что СМИ, которые публикуют "фейковые новости, ненавидят", когда он говорит, что хорошо знает президента РФ Владимира Путина. "Они ненавидят тот факт, что я ладил с ним. Нет, ладить - это хорошо. У них [РФ] больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое представить? <...> Никто никогда об этом не говорит", - сказал 45-й президент США. Видеозапись его выступления была опубликована в YouTube-канале Forbes Breaking News.

Трамп подчеркнул, что США находятся в "очень глупом и опасном положении" из-за конфликта на Украине. При этом он выразил уверенность в том, что американская администрация ошибается, выделяя на поддержку Киева "в разы больше Европы" - $200 млрд против $25 млрд.

Ранее Трамп заявлял, что если бы он оставался на посту президента США, то смог бы избежать как внутренних, так и внешнеполитических проблем для Соединенных Штатов.

В ноябре 2024 года в США состоятся выборы президента. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАРоссияТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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