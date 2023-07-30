Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи с начала года

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, за первые шесть месяцев внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Украина с начала 2023 года получила свыше $25 млрд финансовой помощи от международных партнеров - государств Запада и международных финансовых организаций. Об этом сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

"$25,3 млрд составила международная бюджетная помощь с начала года", - приводит ее слова Telegram-канал Верховной рады.

По информации Пидласы, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета.

Депутат добавила, что крупнейшим донором помощи для Украины является Евросоюз, который в этом году уже выделил Киеву $11,43 млрд льготного займа. "Однако крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи были и остаются США - $7,2 млрд грантовых средств", - отметила Пидласа.

Она также сообщила, что с начала 2023 года в бюджет Украины поступили $3,59 млрд от Международного валютного фонда, а также $1,76 млрд - от Канады.

По данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.