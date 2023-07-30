В Киеве рассчитывают, что КНР присоединится к переговорам по Украине в Саудовской Аравии

Советник главы МИД Украины Евгений Микитенко отметил, что для участия прибудут представители разного уровня, в зависимости от страны

ТАСС, 30 июля. Украинский МИД одобряет мирную инициативу Саудовской Аравии провести переговоры по Украине с участием стран Запада, и надеется, что Пекин официально подтвердит свое участие. С таким заявлением выступил советник главы МИД Украины Евгений Микитенко в эфире телеканала Al Arabiya.

"Мы очень счастливы, что наши саудовские друзья продолжат мирную инициативу, - заявил Микитенко. - Я также хотел бы напомнить, что грядущие переговоры станут уже вторыми, поскольку три недели назад состоялась первая встреча в подобном формате в столице Дании Копенгагене. Мы очень рады продолжить переговоры и поддерживаем многие мирные инициативы".

Микитенко также выразил уверенность в том, что Китай, который официально пока не подтвердил свое участие в переговорах, сделает это в ближайшее время. "Я уверен, что в ближайшие день-два все важные государства, включая Китай, подтвердят свое участие", - сказал он. Советник главы МИД Украины также отметил, что для участия в переговорах прибудут представители разного уровня, в зависимости от страны.

В субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о намерении Саудовской Аравии провести с 5 по 6 августа в Джидде переговоры по Украине с участием стран Запада. По их данным, на встречу прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Свое участие в переговорах уже подтвердили Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР, также ожидается присутствие помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать все страны, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в Копенгагене.

26 июня телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.