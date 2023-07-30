На юге Ливана в лагере беженцев убили военного командира палестинского движения ФАТХ

Как сообщил телеканал Al Jadeed, после этого в квартале Сафсаф начались перестрелки с применением гранатометов

БЕЙРУТ, 30 июля. /ТАСС/. Столкновения между бойцами палестинского движения ФАТХ и членами экстремистских группировок произошли в лагере беженцев Айн аль-Хильва под Сайдой (40 км от Бейрута). Как сообщил телеканал Al Jadeed, перестрелки с применением гранатометов начались в квартале Сафсаф после убийства военного командира ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши.

По его информации, вместе с силовиком погибли двое сопровождавших его охранников. Машина, в которой находился аль-Армуши, попала в засаду, устроенную боевиками. Командир ФАТХ был доставлен в больницу, где умер от полученных ранений.

Квартал Сафсаф служит оплотом экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ), которая противостоит отрядам ФАТХ. Ожесточенные столкновения между сторонами произошли последний раз в марте 2023 года.

В Айн аль-Хильве - крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане - проживает 85 тыс. жителей. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек.