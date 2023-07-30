30 июля, 12:20
Попытка госпереворота в Нигере

Во Франции заявили, что страна ответит на нападения на французских граждан в Нигере

По информации AFP, в настоящий момент в стране находится от 500 до 600 французов

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Франция не потерпит нападений на своих граждан и интересы в Нигере. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

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"Президент Франции Эмманюэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере, - цитирует агентство AFP заявление администрации французского лидера. - Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ".

Как указывает AFP, в настоящий момент в Нигере находится от 500 до 600 французских граждан. Франция, подчеркивают в Елисейском дворце, полностью поддерживает "региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка" и возвращение власти демократически избранному президенту Нигера Мохамеду Базуму.

Ранее AFP сообщило, что крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в городе Ниамей. По данным агентства, перед посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе: "Долой Францию".

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции. В этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, отмечает агентство АFР.

Военные власти Нигера призвали накануне жителей столицы выйти на улицы и протестовать против предстоящего саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), который пройдет 30 июля в столице Нигерии, Абудже, и на котором будет обсуждаться складывающаяся в Нигере ситуация. Как заявил по телевидению официальный представитель Национального совета спасения родины (созданный военными Нигера орган) полковник Амаду Абдраман, участники саммита ECOWAS готовят "план агрессии против Нигера путем военной интервенции". 

Теги:
НигерФранцияМакрон, ЭмманюэльБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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