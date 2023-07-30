Во Франции заявили, что страна ответит на нападения на французских граждан в Нигере

По информации AFP, в настоящий момент в стране находится от 500 до 600 французов

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Франция не потерпит нападений на своих граждан и интересы в Нигере. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере, - цитирует агентство AFP заявление администрации французского лидера. - Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ".

Как указывает AFP, в настоящий момент в Нигере находится от 500 до 600 французских граждан. Франция, подчеркивают в Елисейском дворце, полностью поддерживает "региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка" и возвращение власти демократически избранному президенту Нигера Мохамеду Базуму.

Ранее AFP сообщило, что крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в городе Ниамей. По данным агентства, перед посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе: "Долой Францию".

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции. В этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, отмечает агентство АFР.

Военные власти Нигера призвали накануне жителей столицы выйти на улицы и протестовать против предстоящего саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), который пройдет 30 июля в столице Нигерии, Абудже, и на котором будет обсуждаться складывающаяся в Нигере ситуация. Как заявил по телевидению официальный представитель Национального совета спасения родины (созданный военными Нигера орган) полковник Амаду Абдраман, участники саммита ECOWAS готовят "план агрессии против Нигера путем военной интервенции".