В Грузии заявили, что страна должна быть открыта для прибывших морем туристов

Замминистра экономики Гурам Гурамишвили отметил важность позиционирования государства и с точки зрения морского сообщения

ТБИЛИСИ, 30 июля. /ТАСС/. Грузия должна быть свободна для туристов, прибывающих не только по воздуху и суше, но и по морю. Об этом заявил замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили, комментируя протесты в Батуми, вызванные прибытием круизного лайнера из России 27 июля.

"Для туристов дорога открыта как автомобильным, так и воздушным сообщением, важно, чтобы страна позиционировалась и с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у нее есть в морском направлении туристической отрасли", - цитирует Гурамишвили пресс-служба Минэкономики Грузии.

Как подчеркнул замминистра, круизный лайнер Astoria Grande, который находился в территориальных водах Грузии, не находится под санкциями какой-либо страны.

Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали, в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ, что они бывали в Абхазии, нарушив грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетии только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау, обслуживает турецкую круизную компанию и войдет в батумский порт из турецкого Трабзона. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.

Согласно информации на официальном сайте оператора лайнера, с 29 июля по 5 августа он вновь выполнит рейс по маршруту Сочи - Трабзон - Батуми - Амасра - Стамбул - Сочи. Как сообщается на сайте, лайнер осуществит "звездный круиз", так как на борту помимо пассажиров будут известные российские исполнители и ведущие телеканала RU.TV. Грузинские активисты уже запланировали встретить акциями протеста лайнер, чье прибытие в Батуми ожидается 31 июля.