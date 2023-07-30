В ЮАР заявили, что многие в стране сожалеют из-за отсутствия Путина на саммите БРИКС

Советник южноафриканского президента по кибербезопасности Джозеф Пу отметил, что в стране может быть выработан закон, обеспечивающий неприкосновенность лидеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Многие в ЮАР сожалеют, что президент РФ Владимир Путин не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург. Об этом в интервью ТАСС заявил советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу на полях саммита Россия - Африка.

"Мне жаль говорить об этом. Не хватило стержня, - отметил он, комментируя ситуацию вокруг участия Путина в саммите БРИКС. - Многие люди на местах говорили, что они собираются защищать президента Путина, потому что они любят его. Мы находимся там, где мы есть, благодаря России, а не из-за Америки, не из-за Британии. Россия пожертвовала всем ради того, чтобы мы были там, где мы есть сегодня".

Пу выразил недоумение, почему "кто-то из ниоткуда" должен диктовать, кого принимать в стране.

Советник президента подтвердил информацию, что в ЮАР может быть выработан закон, обеспечивающий неприкосновенность лидеров.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит объединения состоится в Йоханнесбурге в августе. Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.