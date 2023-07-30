Блинкен заявил Алиеву о срочной необходимости свободного транзита по Лачинскому коридору

Госсекретарь США также подчеркнул важность сохранения "позитивного импульса" в переговорах о мире

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул срочную необходимость обеспечения свободного транзита по Лачинскому коридору и важность сохранения "позитивного импульса" в переговорах о мире. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном руководителем пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллером.

Как следует из документа, Блинкен в субботу "говорил с <...> Алиевым, чтобы выразить глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе". "Госсекретарь Блинкен подчеркнул срочную необходимость свободного транзита коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств по Лачинскому коридору и указал на необходимость компромисса по альтернативным маршрутам для того, чтобы гуманитарные грузы могли поступать жителям Нагорного Карабаха", - отмечается в заявлении.

Блинкен также подчеркнул необходимость сохранять позитивный импульс в мирных переговорах.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня, после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками, Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.