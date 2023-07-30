В Минске опровергли сообщения о дефектах на Белорусской АЭС

Как отметили в Минэнерго республики, "проект масштабный, требующий повышенного внимания к каждому этапу работы, к каждой мелочи"

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики Белоруссии опровергло сообщения некоторых интернет-ресурсов, которые интерпретировали таблицы о работах на Белорусской АЭС в качестве наличия на ней массовых дефектов.

"За многочисленными цифрами кроется обычный рабочий процесс - в таблицах представлены недельно-суточные задания для подрядных организаций, которые задействованы в проекте. Делается это для детального мониторинга сроков и качества выполнения работ", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что "проект масштабный, требующий повышенного внимания к каждому этапу работы, к каждой мелочи". "Если кто-то не укладывается с выполнением заданий в отведенное время либо выполняет работу с недостаточно надлежащим качеством - информация заносится в таблицы. При этом в целом это касается не основных, а сопутствующих работ, которые не влияют на ключевые функции, конструкции и системы станции", - уточнили в пресс-службе. "О дефектах в данном случае речи не идет", - подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго также добавили, что "таблицы обновляются каждый день, соответственно, работа над заданиями ведется постоянно". "Большинство из представленных в них пунктов давно выполнены и уже неактуальны", - отметили в белорусском ведомстве.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, в конце мая начался этап его опытно-промышленной эксплуатации.