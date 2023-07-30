30 июля, 13:54
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: президент Чада направляется в Нигер с посреднической миссией

Махамат Идрисс Деби Итно едет в столицу страны Ниамей, сообщила RTL

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно направляется в Нигер для содействия урегулированию сложившейся там ситуации. Об этом сообщила радиостанция RTL.

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Как отмечается в сообщении, глава Чада направляется в столицу Нигера Ниамей с миссией посредничества "после встречи в воскресенье с президентом Нигерии, действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Болой Тинубу".

В воскресенье в столице Нигера прошла массовая акция протеста. Ее участники вышли на улицы города, руководствуясь, в частности, призывом военных властей страны протестовать против чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки, который проходит в столице Нигерии Абудже и на котором обсуждается складывающаяся в Нигере ситуация. Военные в Нигере считают, что участники саммита ECOWAS готовят против африканской страны "план агрессии путем военной интервенции". 

Теги:
НигерЧадИдрисс Деби Итно, МахаматПопытка госпереворота в Нигере
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