СМИ: президент Чада направляется в Нигер с посреднической миссией

Махамат Идрисс Деби Итно едет в столицу страны Ниамей, сообщила RTL

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно направляется в Нигер для содействия урегулированию сложившейся там ситуации. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Как отмечается в сообщении, глава Чада направляется в столицу Нигера Ниамей с миссией посредничества "после встречи в воскресенье с президентом Нигерии, действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Болой Тинубу".

В воскресенье в столице Нигера прошла массовая акция протеста. Ее участники вышли на улицы города, руководствуясь, в частности, призывом военных властей страны протестовать против чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки, который проходит в столице Нигерии Абудже и на котором обсуждается складывающаяся в Нигере ситуация. Военные в Нигере считают, что участники саммита ECOWAS готовят против африканской страны "план агрессии путем военной интервенции".